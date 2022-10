Une filière céréales panifiables.

Ce projet bénéficie du support du GAL de Condroz-famenne et du GAL Pays des tiges et chavées, s’étendant sur les communes de Gesves, Ciney, Assesse, Ohey, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Il a pour ambition de relocaliser l’alimentation de qualité.

Au départ, il y a eu le fermier de Corioule, Guillaume Fastré, un jeune fermier bio, ingénieur industriel. "Les gens veulent savoir d’où vient leur nourriture, dit-il. Je le fais en donnant du sens à la production de ma farine à partir du moulin à la ferme, confectionné sur mesure, par une firme française . Or, nous ne sommes pas seuls." Et de raconter comment il en est arrivé à produire de la farine de froment bio à partir de 50 à 60 tonnes de grain récolté sur une quinzaine d’hectares. En 2013, il a choisi la diversification et il a commencé à faire des expériences, aidé par BioWallonie. En 2019, il est devenu producteur bio reconnu. Aujourd’hui, après deux ans de réflexion et de contacts et après avoir installé dans une partie d’un hangar sa petite minoterie, il propose aux consommateurs qui le souhaitent de venir gouter le pain.

Après dégustation, il faut le reconnaître, le pain est excellent. Comme le disaient les vieux, autrefois, il n’y a même pas besoin de beurre ! L’avantage du moulin, c’est qu’il est doté d’une meule en pierre qui prend son temps pour moudre.

Pour l’heure, le fermier vend de la farine en sacs de 25 kilos et aussi de 2,5 kilos. Le bio est-il plus cher ? Oui. "Mais c’est du local et non de la farine venant d’on ne sait où."

Pour faire du bon pain, il faut de la bonne farine

Un des boulangers de la filière, ayant son atelier à Porcheresse en Condroz, est fier de son pain. "À haute valeur nutritive", fait-il valoir. Il cuit deux jours par semaine et vend son pain dans des magasins de quartier et sur le marché de Havelange, le mardi après-midi.

Pour toute question, contacter Gauthier Nyssen au 0483 027821 ( hello@lagrignedegauthier.be) ou aussi à Crupet chez la Chouetteenfarinee.be.