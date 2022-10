Briser le silence congolais

"Le but c’est de briser le silence. Le docteur [Prix Nobel de la Paix en 2018] Denis Mukwege parle au début du film des" noms que personne ne cite ". Comment se fait-il que ces noms ne soient pas publics 25 ans après ? C’est comme si aujourd’hui en Ukraine on ne révélait pas les victimes de la guerre. C’est un scandale absolu. Ici ce sont les victimes qui prennent le courage de citer ces noms", témoigne le réalisateur. Comme cette maman, qui raconte le meurtre de son fils Matumbo. Et tant d’autres. L’émotion est forte, révoltante et embarque le spectateur dans un désarroi innommable.

Des images fortes, insoutenables

Au total, Thierry Michel a réalisé 13 documentaires en RDC. L’Empire du silence lui a pris trois ans. Au fil du temps, il a pu se bâtir un réseau solide. "Au Congo je suis comme un poisson dans l’eau et plutôt attendu par les victimes et les gens de la société civile. Ma renommée suffisait à les convaincre que je les filme", atteste-t-il.

Il a également tissé des liens avec les plus hautes sphères. Dans le documentaire, sont interrogées des personnalités telle l’eurodéputée Marie Arena ou encore le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, l’Assemblée nationale de Paris… Le Ministère de l’Information en RDC a également collaboré.

Dans le film, outre la richesse d’interviews, les images d’archives ne manquent pas. Des images fortes, sans censure aucune. Des fusillades qui frappent sans qu’on ne s’y attende, des corps laissés à l’abandon, en pleine putréfaction. "J’en ai des beaucoup plus trash. Selon moi, il fallait des éléments comme dans un tribunal, des preuves à l’appui. C’est la réalité locale, ce n’est pas seulement dire, c’est montrer. Quand un assaut militaire arrive dans un village, il tue femmes et enfants sans le moindre scrupule. Je pense que c’était nécessaire pour toucher l’émotion.", appuie Thierry Michel.

Au Congo déjà, des projections ont été organisées tout le mois de septembre et ont brassé un public majoritairement jeune, des universitaires entre autres, de Kinshasa, Bukavu, Kin. Dans le cadre de la 34e édition du festival du cinéma belge à Moustier-Sur-Sambre, une séance scolaire ouverte au public est proposée ce v endredi 21 octobre à 14 h. Si certaines scènes peuvent heurter, le message n’en reste pas moins important à transmettre. "Ma petite fille de 16 ans a été le voir avec une amie et s’est sentie très concernée. C’est une page d’histoire du plus grand pays africain auquel la Belgique est très liée par son passé colonial. À partir de 16 ans, je pense que c’est nécessaire de le mettre au programme scolaire."

Une projection est également prévue le 29 novembre au Centre Culturel de Ciney.