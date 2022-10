Côa Côa, c’est un système d’abonnement bimensuel à des histoires en série. Celui-ci s’adresse à des enfants de 4 à 10 ans en trois catégories de lecteurs. Le but est d’inciter les enfants à la lecture en les tenant en haleine. On connaît les bienfaits de la lecture qui enrichit le vocabulaire, développe l’imagination et la personnalité, rend créatif et curieux.

L’animation se déroulera en deux ateliers: à 13h pour les 4-5 ans avec les Ecailles de Molokaï et à 15h pour les 6-8 ans avec le Gang de Babette

L’événement est gratuit mais les places sont limitées.

Inscription obligatoire par téléphone au 081/830 278 ou par mail via pointlecture@fernelmont.be