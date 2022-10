Après Voulzy et Fiori, Hugues Aufray chantera à la collégiale de Dinant

Depuis lors, les dates dans le lieu de culte se sont succédé. Au niveau du contrat de location, tout est aujourd’hui mieux structuré. "On a tiré les leçons de la première fois, confie-t-il. Désormais, la capacité est limitée à 900 personnes. Ce qui permet aux services de secours d’avoir accès par plusieurs côtés. Ce qui n’était pas le cas lors du premier concert..."

La fabrique d’église est aussi mieux coordonnée avec les différents services de la Ville de Dinant. "Dans nos contrats, on a introduit une clause qui oblige l’organisateur à entrer en contact avec la Ville. Un formulaire doit être rempli, détaillant l’événement et sa disposition . Ce qui permet que la police et les pompiers soient également informés." Ce questionnaire prend en compte les aspects "extérieurs" de la manifestation, y compris l’arrivée d’une masse de gens inhabituelle.

Au niveau du coût de la location, il a aussi fallu trouver la bonne formule. "Toutes les églises, comme nous, ont été un peu prises de court lorsque les premières demandes de concerts sont arrivées. Aujourd’hui, nous avons un contrat à la hauteur du service renduet adapté au type de manifestation . On ne loue pas au même prix lorsque c’est pour un événement à caractère social, culturel ou associatif dinantais ou lorsque c’est pour une occupation commerciale."

Dans le cas de cette dernière, les tarifs sont revus à la hausse. "Cela nous permet de financer notre entretien, d’améliorer l’accueil. Nous avons notamment réalisé des travaux au niveau du déambulatoire (la galerie entourant le chœur de l’église) pour mettre en valeur des statues qui jusqu’ici n’étaient pas montrées. Ce sont des dépenses qui auraient difficilement pu être supportées par la Ville de Dinant (qui subventionne la fabrique d’église). Ces locations amènent des rentrées non négligeables." Et de préciser : "Lorsque nous signons un contrat, nous stipulons bien que nous n’assurons pas la promotion de l’événement. Nous ne sommes pas un opérateur culturel. On a déjà eu des blagues."

Christian Pacco dit commencer à bien connaître l’équipe qui met sur pied les représentations dans les églises. "On a d’excellents rapports. On a organisé deux concerts de Laurent Voulzy et un de Patrick Fiori. C’est la quatrième fois qu’ils viennent ici et tout s’est toujours super-bien passé. L’équipe connaît les lieux. Elle est rodée."