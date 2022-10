2023 sera un cauchemar budgétaire

Au niveau extraordinaire, l’échevin des Finances s’est montré préoccupé par les augmentations de prix : « Selon les formules de révision de prix qui sont appliquées, aussi bien pour les investissements déjà attribués que pour ceux en cours d’analyse, c’est impressionnant : concernant les projets ayant trait à la voirie, les prix augmentent de 25 %. L’école de Ligny ? Nous sommes passés de 400 000 € à 800 000 €. La toiture du centre culturel ? Nous passons de 140 000 € à 240 000 € ! » Et l’échevin des Finances d’admettre que s’il n’est pas possible de tirer d’un coup le frein et d’arrêter des investissements, des choix s’imposeront sans doute. À l’issue du conseil communal, Jonathan Burtaux a aussi évoqué l’exercice 2023. Celui qui gère les finances de Sombreffe depuis près de dix ans n’a pas caché son désarroi. « Ce n’est plus une gestion normale. Le meilleur gestionnaire du monde serait impuissant. L’an prochain, les zones de police et de secours verront leurs charges de personnel augmenter de 10 %. L’énergie ? Électricité et gaz vont quintupler. Notre budget énergie de 230 000 € va dépasser 1 200 000 € ! Les recettes ? Nous n’avons pas d’emprise sur plus de 90 % d’entre elles. Ce sentiment d’impuissance est d’autant plus frustrant que nous avons géré nos finances en bon père de famille. » Th.C.