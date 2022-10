Dinant: un passage sous voies à l’huile de bras

C’est qu’il y a du boulot. Pas question d’utiliser les techniques habituelles: la construction d’un "tunnel" préfabriqué, glissé ensuite grâce à des vérins pour prendre sa place. Comme on l’a vu par exemple à Ciney. Ici, on manque d’espace, ce n’est pas possible. Donc, explique l’ingénieur responsable des travaux, on a opté pour une méthode vieille comme le monde: le creusement d’une espèce de galerie de mine. Sans aucun engin mécanisé. À l’huile de bras. Ça creuse dans le fond, on remonte la terre, on la met dans une brouette, on fait un tas, des camions évacuent tout. Au total, ce seront 380 m3 qui seront excavés. Les ouvriers à la manœuvre, engagés par un sous-traitant: des Turcs. Plutôt courageux.

On creuse de chaque côté

Précisions techniques: on a d’abord creusé deux tranchées latérales, comblées de béton. Ce seront les murs du tunnel. Le toit, la dalle installée après les inondations, est déjà là. C’est le toit. Il reste à retirer ce qui se trouve au milieu, en étançonnant au fur et à mesure. On ne faisait guère autrement du temps des mines d’or au Far West.

L’ouvrage, comme le montre sur un plan l’ingénieur d’Infrabel Christophe Javaux, aura 3 mètres de large pour 2,4 mètres de haut. En le réalisant de la sorte, les nuisances pour les riverains seront minimes, la circulation automobile ne sera pas gênée. Celle des trains non plus: on ne touchera à aucun moment aux voies. Alors qu’en glissant un ouvrage préfabriqué, il faut tout de même interrompre la circulation des trains durant deux ou trois jours. Ici, rien, et c’est important. Outre les convois de voyageurs, passe un important charroi de fret, nous sommes sur la ligne Athus-Meuse.

Voilà, ça creuse de chaque côté des voies, jusqu’au moment où ceux qui y vont à la pelle et à la pioche se rencontreront.

Ce chantier coûtera environ 850.000€ à Infrabel. Il sera suivi d’un autre, dans la foulée et juste à côté, à la gare de Dinant: il s’agira de construire, à partir de septembre 2023, une passerelle (avec ascenseurs) qui desservira non seulement les quais, mais permettra aussi aux piétons de rallier directement la rue de Bonsecours, voie d’accès au collège Notre-Dame de Belllevue. Pour cette phase, ce sont plus de 2 millions d’euros qui sont budgétés.