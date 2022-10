Sur les planches en « collectif »

Vu l’engouement du public et l’envie des comédiens et comédiennes de répéter l’expérience, d’autres dates seront proposées prochainement sur la commune, mais également en extérieur.Cet atelier fait partie d’un panel d’activités proposées sur Houyet dans une optique d’intégration sociale, afin de permettre aux participants de découvrir et de se découvrir, de tisser des liens sociaux, d’échanger et de se sentir moins seuls dans un contexte actuel d’une société très individualiste.

Le théâtre n’est pas le seul atelier organisé par le CPAS. Il y a aussi les activités de cuisine, un atelier "financité" (1x/mois) abordant des thématiques liées au budget des ménages, à leur consommation, avec des trucs et astuces pour économiser. Un atelier "alphabétisation" devrait également voir le jour d’ici le mois de novembre.

D’autres acteurs sont également mobilisés pour apporter du lien social. La maison médicale propose différents types d’ateliers tels que "Je cours pour ma forme" ou "Je marche pour ma forme". Un atelier "cuisine" est proposé un mardi sur deux en matinée en partenariat avec le CPAS mais également un atelier "détente". Le PCS, Plan de Cohésion Sociale, propose un atelier "sport", une permanence délocalisée de l’AVIQ (1x/mois), un groupe de travail des aînés et un conseil communal des enfants. Il organise également en partenariat avec la Maison médicale une campagne de prévention contre les maladies cardiovasculaires. L’Espace Citoyen propose du lundi au samedi un encadrement numérique et un service aux citoyens permettant de réaliser certaines démarches et une orientation vers des services adéquats selon la demande.