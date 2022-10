Luperto ne sera pas exclu du PS : la décision de la Cour européenne ne change rien

Pour rappel, en septembre 2020, le député bourgmestre de Sambreville, avait écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis par la cour d’appel de Liège pour outrages aux mœurs. Il avait tenté deux recours contre cette peine définitive. À la cour de cassation d’abord, où il a été débouté en avril 2021. À la cour européenne ensuite, avec la même issue.

Détail, qui n’en est pas un et que nous révélions ce mercredi : le rejet du recours par la cour européenne est tombée en décembre 2021. L’intéressé et son parti restants muets sur le sujet pendant 10 mois.

Après 24h, un SMS laconique

Depuis ce mercredi en début de journée, nous avons multiplié les demandes de contacts et sollicité une communication de la part de la présidence du PS. Nous avons finalement, au bout de 24h, reçu un SMS assez laconique du directeur de la communication du président de parti, Paul Magnette. Qui dit ceci : «La décision de la cour européenne des droits de l’homme n’est pas une surprise. Elle ne constitue pas un élément nouveau par rapport à ce qui avait été décidé l’année dernière.» Voilà tout. Faute de mieux, on essaie de se débrouiller avec ça. Que faut-il en comprendre? Tentative d’explication…

On a attendu… pour dire au final qu’il ne fallait pas attendre

Premier élément qui laisse perplexe dans la formule : cette décision n’est «pas une surprise» et «ne change rien», dixit le porte-parole. C’est curieux, parce qu’au moment de l’arrêt prononcé par la cour d’appel en septembre 2020 qui condamnait Jean-Charles Luperto, le PS a temporisé. Il n’a pas voulu se prononcer sur d’éventuelles sanctions internes à ce stade. La raison avancée : il fallait attendre que l’intéressé ait pu user de son droit de recours devant la Cour de cassation. L’argument n’a pas été réexploité dans une communication formelle entre le revers de Luperto en Cassation et celui à l’Europe. Mais la situation était la même. On a donc manifestement encore attendu la Cour européenne des droits de l’homme. Tout ça pour dire en bout de course que ça ne change rien…

«Pas de changement sur ce qui a été décidé» Mais quoi?

Deuxième élément d’interrogation : «La décision ne change rien par rapport à ce qui a été décidé», donc. Mais qu’est-ce qui avait été décidé? Au printemps 2021, c’est-à-dire entre la Cassation et la Cour européenne des droits de l’homme, le président du PS avait été interrogé par plusieurs médias sur le dossier.

En substance il avait argumenté que personne, pas même ses «adversaires» politiques locaux, ne demandait la démission de Lupertoet que les électeurs lui avaient renouvelé leur confiance malgré son affaire. Moyennant quoi, il revendiquait au politique une forme d’autonomie de décision par rapport au pouvoir judiciaire. C’était évidemment un signal positif pour Luperto, mais pas une prise de position définitive. Et pour cause puisque, à sa demande, le Sambrevillois devait encore être entendu par la commission de vigilance du parti. À nouveau on attendait, manifestement.

Et depuis? On ne sait pas. Quand cette audition de la commission de vigilance a-t-elle eu lieu? Qu’a-t-elle décidé? Est-ce à cette décision que le parti renvoie maintenant? Nous avons posé ces questions. Sans réponse à l’heure d’écrire ces lignes.

Pas de com’ formelle, mais pas de sanction

Ceci étant, de facto, puisque Jean-Charles Luperto est toujours aujourd’hui et jusqu’à preuve du contraire un mandataire PS, il n’y a que deux possibilités. Soit la commission de vigilance a décidé qu’il ne devait pas être sanctionné par le parti. Soit elle a bel et bien patienté jusqu’à l’issue du recours à l’Europe…

Et puisqu’au aujourd’hui le boulevard de l’Empereur déclare que cette issue ne change rien, ce qu’il faut en conclure est relativement clair : la condamnation pénale de Jean-Charles Luperto pour des faits de moeurs est sans conséquence sur ses mandats politiques. Faute d’une communication un peu moins opaque, on ne peut que le déduire, mais ça semble être le message essentiel.

Un inédit dans la jurisprudence interne du parti

Tout ça ne répond cependant pas à d’autres questions, pas anodines pourtant : quelles sont les motivations de fond de cette position du parti, assez inédite dans la jurisprudence interne? À quel niveau du parti était-on informé de la clôture finale du dossier juridique? Si les positions et décisions étaient claires et assumées, à quoi riment ces dix mois (et bien plus si la décision avait été prise avant la cour européenne des droits de l’homme) sans communication qui statue officiellement sur la place du premier sambrevillois au parti socialiste?

Guillaume Barkhuysen, Samuel SINTE