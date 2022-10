DOSSIER | Stups: « Namur n’est pas une forteresse au milieu du désert »

Drogue et violence, mariage parfait

Le pactole attire donc des organisations mafieuses. Et la concurrence entre elles génère une violence sans égal. Depuis le début de l’été, dans la seule Belgique, des grenades ont explosé en pleine rue, des coups de couteau et des rafales à l’arme de guerre ont fait des victimes à Anvers et Bruxelles, et le ministre de la Justice, menacé de kidnapping ou pire, est isolé avec sa famille dans une planque. "À Namur aussi, nous avons eu des dossiers de violence liés aux stups, du style règlement de compte. Mais nous restons loin de la situation d’Anvers et du Limbourg" contextualise le procureur namurois, qui réfère à des coups de feu entre dealers à Jambes et le cadavre mutilé d’un Genkois retrouvé à Forzée (Rochefort), un règlement de compte suite à une dette liée à la drogue.

Tolérance zéro

En 2021, 52 mandats d’arrêt liés au trafic de stups ont été délivrés sur la seule zone de police de Namur. Le parquet namurois ne prend donc pas la lutte contre ce type de crime organisé à la légère. Plus de 10% de ses effectifs sont consacrés au seul démantèlement des filières de fabrication et revente de stupéfiants. "Je ne suis pas un répressif dans l’âme, mais en matière de trafic de stupéfiants, il faut être très répressif" insiste Vincent Macq. Dans les années 2010, les autorités judiciaires namuroises ont observé la professionnalisation accrue des filières mafieuses. La vaste enquête sur le réseau de communication crypté SKY ECC, dans les mains du parquet fédéral, a confirmé la structuration minutieuse des réseaux de trafic de stups. "Si on les laisse faire, ce sont des organisations qui peuvent s’infiltrer dans tous les domaines de la société, le monde politique et économique notamment. Nous ne sommes pas dans un Narco-État, mais c’est un travail de tous les instants pour éviter que cela arrive un jour."

Pour vulgariser la situation provinciale, deux filières sont actives en terres namuroises: l’une venue des Pays-Bas et l’autre en lien avec les pays de l’Est, notamment la communauté albanaise. La première est davantage spécialisée dans les drogues de synthèse, la cocaïne, les opiacés. Tandis que la filière albanaise s’amourache de la fabrication et le trafic de cannabis. Bien sûr, le partage des substances, des tâches et des lieux de vente n’est jamais absolu et encore moins éternel. Tout comme la présence ou absence d’autres acteurs.

En 10 ans, la culture du cannabis a explosé en province de Namur, dopée par la filière albanaise. Entre 2011 et 2021, le nombre de dossiers lié à la cannabiculture est passé de 37 à 68. Et celui lié au trafic de stupéfiants est passé de 207 à 292. "La difficulté avec la cannabiculture, c’est qu’elle peut prendre place n’importe où. Dans un hangar, une cave, un appartement en location, en ville ou à la campagne." L’autre difficulté, éternelle dans la lutte anti-stups, c’est de remonter le courant pour attraper les gros poissons. Les "jardiniers" des cultures de cannabis et les dealers de la rue ne sont que des pions. "Souvent, c’est à l’étage +2 que cela coince. Et dès qu’on arrête un dealer en rue, le lendemain, c’est un autre qui prend sa place. mais on ne peut pas se permettre de laisser faire" conclut Vincent Macq.

L’essor de la cocaïne, la drogue pour tous

La cocaïne représente désormais 20% des entrées au centre de jour pour usagers de drogues, Phénix. Un record.

Leonardo di Bari, directeur du centre de jour Phénix à La Plante. ©ÉdA – Florent Marot

Vendredi 10 h, au centre de jour Phénix à La Plante (Namur), c’est le cri du matin. Les pensionnaires, en lutte vers une abstinence à la cocaïne, la kétamine, le cannabis, l’alcool, l’héroïne, clament leur prénom, un à un, le plus fort possible. Un rituel, une catharsis, un moment de partage, d’énergie, de volonté. Dans ce groupe, ce qui frappe n’est pas le cri du chœur, mais la diversité des (ex)usagers de drogues: des femmes, des hommes, des ados, des quinquas, des chômeurs, des travailleurs, des célibataires, des mères et pères de famille.

Un panel qui induit un constat amer: les stupéfiants gagnent du terrain, dans toutes les couches socio-économiques de la société.

Fini de voir des seules gueules cassées, aux physiques amaigris, rongés par l’héroïne et la survie en rue. "Désormais, la drogue a investi tous les types de public. Nous avons déjà accueilli une directrice d’école, des ingénieurs, des infirmiers, souligne Leonardo di Bari, cofondateur et directeur du centre Phénix à La Plante (Namur), la drogue répond à un manque, une difficulté individuelle. Il n’y a pas que dans la rue et les couches défavorisées qu’il y a des personnes qui souffrent de manque de confiance en soi. Et qui ont besoin d’un produit pour compenser."

Cela fait 25 ans que Leonardo di Bari tire la sonnette d’alarme, crie dans le désert pour davantage de sensibilisation, de soutien auprès des personnes susceptibles de consommer. 25 ans que Phénix est témoin de regards voilés par la souffrance et fait face à des situations de plus en plus complexes. Par exemple, quand un fils et sa maman consultent ensemble en centre de jour. Le premier au service adolescents, la seconde avec les adultes. "Ces produits stupéfiants sont trop forts pour leur résister, c’est une illusion de penser que l’on peut consommer de manière raisonnée, sans risquer de tomber dans l’addiction" raconte Leonardo di Bari, à travers son expérience.

La cocaïne, drogue à succès

Dans le registre des horreurs, la "coke" est vicieuse. Ses effets stimulants et psychotropes remportent un tel succès, que son prix se démocratise. L’offre est abondante, la demande en hausse, les filières s’organisent et la concurrence féroce entre les trafiquants fait baisser les prix. "Il ne faut pas négliger le marketing des trafiquants. On voit ces dernières années des choses qu’on n’aurait jamais imaginées à Namur il y a 20 ans: des doses d’héroïne et de cocaïne laissées en rue avec un numéro de téléphone dessus, c’est hallucinant."

La cocaïne s’est introduite dans le milieu de la fête. Et comme toute addiction, elle dépasse les bornes. "C’est un produit qui vous met dans une telle confiance qu’elle vous donne l’illusion de pouvoir réaliser des choses que vous ne parvenez pas à faire sans en prendre. C’est donc facile d’imaginer son succès sur un marché du travail axé de plus en plus sur la performance." Le public qu’elle transporte au centre de jour Phénix est donc hétérogène. Un phénomène déjà observé par des associations similaires en activité dans le sud de l’Europe. "Nous avons des contacts réguliers avec l’Espagne, où la cocaïne fait des ravages depuis plusieurs années. Ils nous avaient prévenus que ce produit ratisse large, du banquier au SDF."

Ces nouveaux publics portent avec eux de nouvelles craintes pour les centres d’aide à l’abstinence. "Nous étions sûrs que travailler avec des profils si différents allait nous mener au clash. Notamment en termes d’identification d’un individu à l’autre. Mais finalement, l’entraide, la solidarité et l’expérience commune de l’abstinence rapprochent davantage les gens que leurs profils les séparent."