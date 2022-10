« Bioul on fire » : balade enflammée dans le parc du château

Cette année, près de 4000 visiteurs sont attendus au cœur du parc et des vignes pour cette balade nocturne aux accents baroques. "On repart avec la même compagnie, Showflamme, mais le spectacle et l’itinéraire seront différents. L’an passé, c’était scotchant. J’en avais été toute émue."

Sur le parcours empli de magie et de poésie, deux arrêts sont prévus avec des artisans renommés dans l’art du maniement du feu. La promenade dure entre 30 et 40 minutes. Quatre départs sont programmés chaque soir, à 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30. "Les artistes ont besoin d’une heure entre les coups pour se remettre en place ", glisse Vanessa Vaxelaire qui accueille les membres de la compagnie chez elle, au château, durant les festivités. "Cela fait partie de l’accord qu’on a convenu avec eux. Ils sont 6 ou 7 à dormir durant deux semaines à la maison."

La châtelaine souhaite inscrire Bioul on fire dans la durée. "L’idée avec la troupe c’est de faire mieux chaque année. J’ai envie que ça devienne le rendez-vous enflammé de l’automne."

« Une nécessité absolue »

D’après elle, diversifier l’activité en proposant ce genre de soirée, c’est une "nécessité absolue. Si on ne fait pas ça, on est mort . Mais il faut que ce soit rempli si nous voulons rentrer dans nos frais". Elle ne s’en cache pas : cette année, le risque financier est là. "S’il n’y avait que Bioul on fire, ça pourrait aller. Mais c’est toute la conjoncture actuelle qui me stresse un peu", confie-t-elle.

Au-delà du spectacle, il sera possible de se restaurer sur le pouce au château. On y proposera de la soupe à l’oignon, de la tartiflette maison et des délices sucrés. Sans oublier la possibilité de déguster les vins du domaine et de siroter une bière. "Tout sera mis en place pour que le public passe une bonne soirée", termine l’organisatrice.

Bioul on fire : 27, 28, 29 octobre, 3, 4, 5 novembre. 19€ (14€ enfants, gratuit-3 ans).www.chateaudebioul.be