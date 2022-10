À l’intérieur, l’état de la maison a des allures de décharge. Une trentaine de chiens (16) et chats (14) aboient et hurlent. Au sol, un corps. La dame âgée était morte depuis plusieurs jours, on évoque une semaine. "Les animaux avaient mangé sa cervelle", évoque un intervenant. "On a retrouvé un chat mort dans une litière et un chien mort dans un sac-poubelle."

La cause du décès, naturelle, criminelle ou le fait des animaux, devait encore être établie: "Le DVI est intervenu, l’identité de la personne a pu être établie. Des examens médico-légaux ont été pratiqués ce mardi soir. Il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers. Le décès remontait à huit jours", nous indique le porte-parole du parquet Étienne Gaublomme. "Et le labo n’a trouvé sur place aucun indice permettant de mettre à mal l’hypothèse de la mort naturelle."

Dans l’urgence, la quinzaine de chats a été prise en charge par le refuge APA. Ils y resteront. Les chiens ont trouvé refuge temporairement chez Sans Famille avant qu’on ne leur trouve des places dans d’autres refuges. Il aura fallu quatre heures pour les évacuer de la maison.