Une bombe humaine qui ébranle les consciences au Studio du Théâtre Royal de Namur

Bon, autant être cash dès le départ. Avec La bombe humaine, le spectacle d’Eline Schumacher et de Vincent Hennebicq, présenté actuellement au Studio du Théâtre royal, on s’en prend littéralement plein la figure, et ce durant quelque 90 minutes. Confortablement installé dans des fauteuils et autres canapés au look rétro, le public s’attend à vivre un moment théâtral peu banal. Emplie de confettis et de serpentins, la scène ressemble à une salle des fêtes après une soirée où on s’est bien éclaté. Le problème, c’est qu’on n’est pas là pour faire la fête, mais plutôt pour s’entendre dire qu’on fonce droit dans le mur, à la vitesse grand V, et qu’on continue à faire comme si de rien n’était. L’effondrement du monde a pourtant commencé depuis un moment. Réchauffement climatique, fonte des glaces, disparition de nombreuses espèces animales, déforestation massive, acidification des océans, rien n’échappe à la bêtise des hommes qui continuent, inlassablement, à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Anthropocène, tel est le terme qui résume l’impact de l’activité humaine sur notre planète.