La salle Récréar était déjà bien garnie, pas mal d’enfants et petits-enfants avaient accompagné parents et grands-parents à la réception tout aussi traditionnelle. Le protocole ne change pas, à Hastière: le bourgmestre salue et rappelle quelques faits de la vie des couples et les échevins et conseillers tant communaux que du CPAS remettent fleurs et cadeaux aux couples présents.

Trois fois soixante ans

Edmond Vanden Broeck et Monique Marcq se sont mariés le 24 mars 1962, à Ixelles. Ils habitent Hastière-Lavaux. Edmond a été imprimeur puis est devenu fonctionnaire à la CEE. Ils ont eu trois enfants qui leur ont donné quatre petits-enfants et ceux-ci leur ont donné sept arrière-petits-enfants.

Richard Davister et Margueritte Piret se sont mariés, le 24 avril 1962 à Soumoy. Ils habitent Allée des Primevères. L’époux a œuvré dans le domaine de la charcuterie et dans une friterie-snack

Richard Walthéry et Gisèle Dumlort se sont mariés le 15 septembre 1962, à Anseremme. Ils habitent à Heer-Agimont. Richard a travaillé pendant 10 ans chez Trefimetaux, à Givet puis a été douanier, durant 36 ans. Il est bien connu chez les cyclos de la région. Son épouse a travaillé dans une manufacture de tissus à Dinant puis s’est occupée de ses deux filles.

Six fois cinquante ans

Pierre Lejeune et Grazia Semeraro se sont mariés le 15 janvier 1972, à St-Josse-ten-Noode. Ils ont eu deux fils et aujourd’hui, sept petits-enfants sont venus agrandir la famille. Pierre a été sapeur-pompier, à Bruxelles, pendant 30 ans et son épouse a travaillé dans la vente puis à la CGER pendant trente ans également avant de venir s’établir à Waulsort.

Léon De Cleir et Rita De Vreese sont mariés, à Bruges, le 13 mai 1972. Il a été militaire de carrière et elle a été secrétaire. Ils habitent Blaimont, depuis 2009. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants.

Alain Simon et Dominique Massart habitent Agimont. Ils se sont mariés à Givet, le 29 juillet 1972. L’époux a travaillé chez Trefimetaux et l’épouse s’est occupée des trois enfants. Ceux-ci leur ont donné sept petits-enfants.

Bernard George et Monique Carpentier se sont mariés le 4 août, à Heure. Ils habitent Heer. Bernard a travaillé chez Auto Pièces, à Dinant et son épouse pendant 33 ans, à Massembre. Ils ont eu trois enfants et aujourd’hui sept petits-enfants complètent la famille.

Jean-Claude Dierickx et Josiane Van Poucke se sont mariés le 28 octobre 1972, à Roux. Il a travaillé aux chemins de fer puis est devenu géomètre, son épouse a tenu un magasin, à Dinant, rue Sax. Ils ont eu une fille et ils sont les grands-parents d’une petite-fille.

Juan Nadales et Monique Ferdinand se sont mariés, le 2 décembre 1972. Ils habitent Heer où ils se sont mariés, le 2 décembre 1972. Après avoir été tourneur-fraiseur, Juan est devenu couvreur-zingueur. Son épouse était dactylo chez un courtier en assurances. Ils ont eu deux fils qui leur ont donné six petits-enfants.