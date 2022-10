Saint-Marc: "ce devait être un élagage, c'est un massacre"

La société autrice des faits a prévenu le propriétaire et voisin de la drève le matin même. Celui-ci a donné un accord verbal pour éviter toute responsabilité en cas de chute de branches. "Ce devait être un simple élagage, c’est un massacre. Et cela a été tellement vite que personne n’a eu l’occasion de réagir." décrit Marcel Guillaume, président de Ramur. Cette association namuroise, active dans la protection de la nature, a porté plainte cette semaine auprès des services communaux namurois de l’environnement et du Département Nature et Forêts.

Ces travaux d’élagage nécessitent un permis délivré par les services administratifs de la Ville de Namur. La drève est en effet composée de plus de 10 arbres à haute tige sur une longueur minimale de cent mètres, dont quatre arbres visibles simultanément depuis un point de l’espace public. Et les coupes constatées, telles que le ravalement des branches charpentières, rentrent dans le cadre d’une demande obligatoire de permis avant toute intervention. "Nous prenons en charge le dossier et allons d’abord vérifier si les auteurs possédaient une autorisation pour intervenir" confirme Charlotte Mouget, échevine en charge de l’Environnement à Namur.