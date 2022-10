Quand les arbres déambulent à la fête du bois à Beauraing

Maman, les arbres ont-ils des jambes ? Regarde là si tu ne me crois pas. De fait, lors de cette nouvelle édition de la fête du bois, la rêverie et la magie étaient au rendez-vous. À l’origine, on trouve une troupe de comédiens de Mesnil-Église qui voulait apporter cette touche artistique. Deux étranges personnages ont eu un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes.