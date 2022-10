Les finances communales de Profondeville sont sous pression

L’échevin explique qu’on est passé d’une poussée de l’inflation vers une hyper-inflation, en ce sens qu’on va connaître 9 indexations sur deux ans.

Il a souligné la flambée des dépenses énergétiques, des coûts de matériaux et des fournitures, ainsi que des taux d’emprunts.

Il enregistre toutefois une diminution des dépenses du personnel, car certains engagements n’ont pas été effectués et quelques bonnes nouvelles comme l’augmentation de 120 000 € du fonds des communes et de 40 000 € du précompte immobilier. Le fonds de réserve s’élève à 1,9 million d’euros et on ne prévoit pas d’augmentation de taxes.

François Piette (PEPS) souhaite que l’on soit attentif aux dépenses en 2023 et que l’on réfléchisse à la politique d’engagement. Le point s’est soldé par un vote à l’unanimité pour l’ordinaire, tandis que l’opposition s’est abstenue pour l’extraordinaire.

On notera que le conseil a décidé de réformer le budget de la fabrique d’église de Rivière. Une dépense au départ prévue pour un montant de 3 000 € avait été budgétée à 7 000 €. De plus, le conseil s’oppose à l’inscription, dans ce budget, d’un euro prévu comme frais d’avocat contre… la commune. Pas question de payer le bâton avec lequel la fabrique d’église compte frapper la commune.