Cour d’Assises : 8 femmes et 4 hommes pour juger Laurent Badot, accusé du meurtre de sa mère à Andenne

Les premiers constats écartent d’office la thèse de l’accident. La vitre de la fenêtre du pignon est brisée. Le corps de victime est coincé sous le lit médicalisé qu’elle utilisait et un canapé. Elle présente de nombreuses traces de coups sur le corps, dont certaines plus anciennes. Les lieux où est retrouvé le corps de la victime, sont dans un désordre indescriptible. Des objets jonchent le sol, des déchets de nourriture ont été projetés sur le téléviseur. Un rideau, partiellement brûlé, a été placé sur un chauffage d’appoint.

Le fils dans le collimateur

Quant à la victime, elle a du papier "essuie-tout" dans la bouche mais aussi sur le visage. Le scénario est rapidement échafaudé. L’adresse n’est pas inconnue des services de police des Arches. Depuis le début de l’année 2020, ils ont été appelés à plusieurs reprises pour des différends entre la victime et son fils Laurent (né le 5 juin 1992). Le trentenaire est connu pour avoir porté, à plusieurs reprises, des coups sur sa mère et pour avoir (entre autres) dégradé son habitation

Il ne pouvait d’ailleurs plus résider sur place. Outre cette propension à frapper sa mère depuis plusieurs années, il consommait, du cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne. Après avoir été accueilli par sa tante pendant un an jusqu’en mars 2020, il a été mis à la porte pour finir par "camper" dans un champ.

La police se met directement à sa recherche. Et c’est en apprenant que Laurent Badot est suspecté d’avoir provoqué la mort de sa maman que la connaissance qui l’hébergeait temporairement appelle la police.

Laurent Badot est intercepté le jour-même de la découverte du corps.

Abandonnée

Interrogé, le suspect reconnaît avoir vu sa mère dans la nuit du 7 au 8 juin pendant un peu plus d’une heure. Il est revenu pour récupérer son GSM. Et c’est là que tout part en vrille. Il retourne le lit médicalisé et le divan qui se retrouve sur la victime et s’assied dessus. Il finit par retrouver son GSM, monte à l’étage, casse un lit et ouvre un robinet à la salle de bain. Elle lui aurait demandé de l’aide. En vain. Il repart, déclarant qu’à ce moment, elle vivait toujours.

On connaissait cette propension à boire qu’avait la victime. Néanmoins, les expertises toxicologiques n’ont rien décelé de ce côté. Quant à l’autopsie du corps, elle conclut à une asphyxie par obstruction des voies aériennes. Elle met aussi en lumière un enfoncement thoracique gauche dû à la pression des meubles renversés sur elle.

Quant à son fils, décrit comme une personne colérique et incapable de contrôler ses émotions, il aurait consommé de la cocaïne dans les jours précédant son arrestation.

Il reconnaît les faits mais nie toute intention homicide.

Il devra aussi répondre d’une série de préventions de coups et blessures volontaires (dont un avec arme) contre sa mère, en avril et juin de cette même année.