Cinq minutes magiques en Islande

Avant de monter sur la scène du Delta, samedi soir, et de décrypter son court métrage au présentateur du Jardin Extraordinaire Tanguy Dumortier, le Namurois avait déjà réalisé une première performance: celle de voir son film sélectionné parmi les 14 meilleurs, sur un total de plus de 800 films réceptionnés par le jury du festival. C’est dire si le Namurois, sans être formé à ce métier, a le sens et la passion de l’image bien cadrée et bien parlante.

Psychédélique

L’Ardenne belge en 2021. Où aller s’émerveiller en 2022 ? Cette fois, Julien Coquel a rompu avec la Belgique. Il a pris l’avion. Entre 3 et 4000 km plus au Nord. Cap sur l’Islande. "Le Nord m’a toujours fasciné, raconte-t-il, parce que c’est une terre d’extrêmes, de feu et de glace, aux paysages immenses."

Ce court-métrage, il l’a vécu comme un road trip libre, sans autre fil rouge que celui du paysage fantastique, hors de tout scénario. "J’y suis allé au coup de cœur en fonction de mes émotions du moment", narre-t-il. À l’instinct en quelque sorte, en faisant confiance à son propre ressenti.

Quand il a vu le jour agonir sur le rivage, et sa lumière orangée s’attarder sur un chapelet de glaçons, dans un ultime miroitement polaire. Quand il s’est surpris à traverser des contrées gelées, saupoudrées de neige. Quand il a eu la sensation d’y être seul au monde, à la façon d’un explorateur, et d’y marcher comme sur la lune. Quand le volcan de Fagradalsfjall, dans la péninsule de Reykjanès, s’est mis à cracher le feu et à se répandre en torrents incandescents, à exploser et à suinter en arabesques tumultueuses, telle une ville-lumière vue d’avion, étincelante dans la nuit. Alors, il a envoyé son drone survoler ce territoire bouillonnant, écartelé entre le feu et la glace. Il l’a comme conquis, à hauteur d’oiseau.

Voyage en deux temps, en août 2021 et en avril dernier, pour y saisir le Sud et le Nord, l’été et l’interminable fin de l’hiver, qui y prend ses aises jusqu’à mai. En tout, un mois de tournage, en solitaire, où il a fait corps avec une nature sépulcrale qui l’a comme englouti, à rendre ses yeux fous. Un mois à observer la faune, phoques et baleines, renards polaires et caribous, et à attendre le déluge magnétique des aurores boréales, aux danses psychédéliques.

Son très applaudi court métrage, il l’a intitulé d’un seul mot, qui résume son immersion islandaise: "Inspiration". Une inspiration totale, qui commence fort, par un travelling hypnotisant au ras des vagues, des images majestueuses remplies de la seule respiration de l’océan. "Islande, une terre remplie de mystères et de secrets, lance-t-il, d’une voix révérencieuse. Où il faut se laisser absorber par ses ambiances envoûtantes […] et observer l’équilibre des couleurs et des ombres…"

Il n’en dira pas plus pour camper ce décor inspirant, juste quelques mots, avant de laisser s’emballer l’enchaînement des images, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Un défilé vertigineux de crevasses saillantes, d’abîmes originels, d’étendues lunaires déchirées de l’intérieur, sans un seul humain pour gâcher ce tableau de rêve immuable, comme aux premières heures de la création du monde.