Portes ouvertes au cercle d'histoire de Cerfontaine

Le Cercle d’Histoire de Cerfontaine organise son activité « Portes ouvertes » le dimanche 23 octobre de 13 h 30 à 17 h en entrée libre dans la salle culturelle. L’occasion de feuilleter pas moins de 400 publications comme les 125 cahiers d’histoire ou de généalogie, les 275 autres tomes sur les communes du centre et du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Rappelons que le Cercle a publié également plusieurs albums de cartes postales anciennes (Ligne 132, Charbonnages du Pays Noir, Mariembourg, Philippeville, Walcourt), et 80 Monuments insolites de l’ESM (photos actuelles), un cahier sur 1 700 soldats de Napoléon de la région (Couvin, Philippeville) avec leur CV militaire et de nombreux renseignements et illustrations, deux dictionnaires wallons : wallon-français (6 000 mots) et français-wallon, de nombreuses monographies que l’on peut découvrir sur la toile comme, par exemple, le cahier sur la réalisation du 1er chemin de fer dans l’ESM – de Marchienne-au-Pont à Walcourt et son inauguration le 1er décembre 1848. J.L.