Grand Manège de Namur: première saison pour une référence musicale

Prendre des risques: une "spécialité" de l’équipe du CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne). La preuve dans sa programmation avec pas moins de cinq créations au menu. "On dit qu’il faut 5 ans à une salle pour se faire un public, commente Jean-Marie Marchal, directeur du Grand Manège. Bien sûr que faire de la création, c’est un risque. Mais c’est dans notre ADN." C’est ainsi que plusieurs compositeurs de la Communauté française sont conviés dans cette saison.

"Carmina Latina" et le Choeur de Chambre de retour à Namur après 30 concerts en Europe.

À commencer, par le doyen: Pierre Bartholomé et son Requiem (le 25 novembre). "C’est très émouvant pour nous. Nous l’avions programmé en 2019 dans le cadre du 25e anniversaire du génocide rwandais (NDLR: thème de ce Requiem). Suite à une défection, il a été reporté en 2020." Après le séisme pandémique, le voilà de retour cette année avec, pour l’occasion, une œuvre complémentaire: Our (Ur), sur base d’un texte d’André Doms.

Jeunes créateurs

Autre créateur, proche du CAV&MA: le Namurois Stéphane Orlando et Antigone in the dark. L’amorce, dit-on, d’un futur mini-festival dédié aux jeunes créateurs. Autre invité dans ce cycle: Baudouin De Jaer et Le Désert, création en résidence pour 3 représentations (en avril). Là, un chœur composé des personnes du quartier Rogier intégrera l’œuvre. À cela s’ajoutent les Miroirs vénitiens par l’Ensemble Clématis. Une fusion de musiques contemporaines et anciennes (le 5 mai).

Sans oublier La Passione di Gesú, premier oratorio de Leonardo Garcia Alarcón qui assure aussi la direction. Le Maître argentin jalonne cette saison avec notamment un nouveau projet de musiques anciennes avec le Chœur de Chambre de Namur et Cappella Mediterranea: Le Don de la vie éternelle d’Antonio Draghi (1er juin 2023). À noter aussi l’incontournable Orfeo de Monteverdi (le 14 avril) ou encore Vivaldi et Les Vêpres pour Saint-Marc de Venise (le 19 janvier).

Les collaborations font aussi partie intégrante de l’ADN du CAV&MA. C’est ainsi que l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sera présent à trois reprises dont le 18 décembre pour un Oratorio de Noël de Saint-Saëns. L’orchestre symphonique national de Metz Grand Est sera aussi l’hôte de cette saison. Notamment dans le cadre d’un concert Femmes de légende (le 3 décembre). Une façon de prolonger le Festival des égalités, Initié par le CAL, il se déroulera du 17 au 20 novembre, au Grand Manège et au Delta.

Faire le choix d’un piano historique

Grâce aux mécènes Olivier et Dominique de Spoelberch, le Namur Concert Hall entre en possession de deux pianos. Le premier (un demi-queue) est déjà dans ses murs. Reste le choix du "grand piano". Pour ce faire, un événement pour le moins exceptionnel va se tenir le 22 décembre. Sur la scène: deux pianos confiés à Frank Braley et Éric Le Sage et deux solistes: Sandrine Piau et Julie Vercauteren. Et, dans la salle: un jury et un public de spécialistes. Aux musiciens et au public de faire le choix.

Comme l’explique Patricia Wilenski, directrice adjointe du CAV&MA, on aurait pu s’orienter vers un Steinway ou un Bösendorfer. "Nous avons opté pour l’originalité." avec la maison Chris Maene, à Ruiselede. "Ils travaillent dans la veine historique, commente Patricia Wilenski. Cela fait écho à tout notre travail sur la musique baroque". Comme c’était le cas avant le XIXe siècle, le piano présente des cordes parallèles. "Cela donne une sonorité plus scintillante, plus légère," souligne Jean-Marie Marchal.

Chris Maene était, semble-t-il, désireux d’avoir une salle de référence, de ce côté de la frontière linguistique. C’est désormais chose faite. De surcroît, pour ce concert, le nouveau piano Maene-Viñoli à clavier courbé sera présent. Il devrait rester 24 heures de plus afin de permettre aux professeurs (sur réservation) de tester ce piano. Une première en Wallonie.

À noter: c’est sur la future acquisition du Grand-Manège qu’Éric Le Sage devrait réaliser son enregistrement sous le label Warner. La célèbre maison de production musicale a, elle-même, pris contact avec l’équipe du Grand Manège afin de pouvoir réserver le Namur Concert Hall pour cet enregistrement. Une sacrée reconnaissance.

Les Natines : un Grand Manège pour les tout-petits

Eveiller les sens en prenant un premier bain artistique. L’expérience a déjà fait ses classes, en avril de cette année, chez les petits de 1re et 2e maternelles du Lycée de Namur. Dans le cadre du PECA (Parcours éducatif culturel artistique), le CAV&MA a offert "du grand répertoire pour de petites oreilles". Une immersion dans la musique baroque, celle de l’opéra de Rameau Zoroastre au travers de différentes formes d’expression artistes.

L'immersion des tout petits dans le bain musical: une expérience à vire lors des Natines. ©Victoria MAUGUIT

Pour cette rentrée, le Namur Concert Hall décide d’ouvrir ses portes aux bébés et à leurs parents avec une programmation qui leur est entièrement dédiée: Les Natines. Après la programmation de Little Drops par la Cie Murmures et Chocolats (le 2 octobre dernier), trois autres rendez-vous sont d’ores et déjà à l’agenda: Picnic, le dimanche 6 novembre par la Cie Théâtre Cœur de Terre. Mais aussi un Concertino al’alba (Petit concert à l’aube)", le 11 décembre par la Cie Bulle à sons et Allemaal beestjes (Tous des insectes), le dimanche 14 mai par le Theater De Spiegel.

Pas de musique sans enfant

C’est à Marie Havaux, conseillère pédagogique au Grand Manège, musicienne et conceptrice de spectacles pour enfants, que l’on doit ce volet spécifiquement dédié aux petits. Au programme pour chaque représentation: deux versions. À 10 h 30: de 0 à 2,5 ans. Et, à 15 h 30: de 2,5 ans à 5 ans. Pour le directeur du CAV&MA, "Une salle de concert ne peut pas ne pas avoir de contact avec les familles, les écoles. D’où ce nouveau cycle des Natines".

"On peut vraiment commencer si petit, souligne Patricia Wilenski. C’est un moment très important à vivre en famille. De plus, cela fait écho au message que l’on essaie depuis tellement longtemps de faire passer: l’importance de la musique dans l’éducation, dans l’apprentissage, etc." Un cycle qui a littéralement séduit puisque la première Natine a affiché "complet" pour les bébés. Quant à la séance des plus grands, elle a été vite envahie par des parents, désireux de partager ce moment. La formule jouera les prolongations le 21 mai via la programmation du spectacle Le Rossignol et l’empereur de Chine par l’ensemble La Rêveuse. Autour du conte d’Andersen, musique baroque et ombres chinoises habilleront cette création contemporaine sur des instruments anciens.

Ce volet s’adresse tant aux familles qu’aux écoles. Réservations: 081 247060 – grandmanege.be

Un Festival des égalités avec le Delta

"Le Grand Manège est devenu le cœur battant de la musique classique, commente le directeur Jean-Marie Marchal. On a notre propre programmation avec cette volonté de faire un focus chaque année". Après l’Afrique, c’est au tour de l’égalité homme/femme de porter les couleurs d’un festival avec le Delta. Le tout à l’initiative du Centre d’Action Laïque. Rendez-vous du 17 au 20 novembre pour une partition plurielle, tant du côté de la rue Rogier qu’en bord de Sambre.

Pour ce qui est du Grand Manège, cette égalité va se déclarer par le biais de concerts. Le premier, "Le Donne di Cavalli" (Les dames de Cavalli), est un hommage aux grandes compositrices du baroque italien par la soprano Mariana Flores (jeudi 17 novembre). La musique du monde clôturera en quelque sorte le volet musical du festival avec la présence de Anahita Ariana Vafadari (le 20 novembre). Les Magmatiques du duo Etna proposeront pour leur part une expérience sonore (le 18 novembre).

L’égalité se déclinera aussi au travers de l’art avec notamment les Pavés de l’artiste Erika Moda, dont les blocs imprimés font référence au temps qui passe. On note également des séances de cinéma dans la salle Manu Poiré et un grand débat réunissant des femmes et leur parcours.

Ca, c’est pour la rue Rogier. Le Delta a, lui aussi son programme (nous y reviendrons). Ce 2e focus a fait l’objet d’une belle collaboration.

