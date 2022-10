Ciney: un "parc habité" au stade Lambert

Skatepark, pumptrack…

Si le promoteur immobilier s’est engagé à réaliser une série d’équipements communs, participant notamment à la création d’une esplanade centrale, la Ville financera une série d’espaces sportifs accessibles à tous sans réservation: skatepark, zone de fitness, terrain de pétanque. Ou encore un "pumptrack" (circuit pour vélos). On a pensé aux ados, commente le mayeur. En ajoutant que ces lieux de loisirs seront réalisés en même temps que tout le reste. Pour ce faire, la Ville utilisera les bénéfices de la vente du terrain (950.000€). Ses édiles au pouvoir voudraient aussi construire un terrain multisports, en espérant pour ce dernier des subsides.

Message: on va soigner les cheminements dans ce nouveau quartier, la connexion avec la Ville. Bonus ; 20% des logements seront adaptables aux personnes à mobilité réduite. D’emblée, les portes sont plus larges, les interrupteurs plus bas etc. Il suffira en cas de besoin d’y ajouter les équipements. Mais il n’est pas question de réserver la vente de ces appartements pour moins valides à ces derniers.

Environ pour 200 résidents

Une centaine d’appartements, cela fera environ 200 habitants. Pas davantage ou pas beaucoup plus, car 15% d’entre eux seront des studios, 30% auront une chambre, le solde ce seront des 2 ou 3 chambres (très majoritairement des 2 chambres). Le parking ? En sous-sol pour les résidents, Il en restera à l’extérieur. C’est que l’académie de musique, par exemple, se trouve au château Saint-Roch. Interpellé par son directeur lors de la conférence de presse, le bourgmestre Frédéric Deville explique qu’en cas de gros événements, s’il n’y a pas assez d’emplacements, il ne voit aucun problème politique à ce que les gens marchent un peu. Le monde ne doit-il pas changer ?

Voilà, il n’y a plus qu’à, après cette présentation ? Pas si vite. D’abord obtenir le permis. Le timing idéal selon Thomas et Piron: dépôt de permis pour le premier semestre 2023, début du chantier en 2024 pour une durée de trois ans. Cela nous fait au plus tôt l’aboutissement en 2027.