Ciney: incompréhension autour de la vente de terres agricoles

La Commune procède actuellement à la remise en ordre de ses chemins vicinaux, à la demande de la Région wallonne. Elle s’est aperçue que le tracé traversant la parcelle mise en vente, n’était pas correct et l’a rectifié pour permettre la vente.

Face à cet exposé, l’opposition s’échauffe, par la voix, d’abord, de François Bouchat, chef de file Écolo. "Nous ne comprenons pas la vente de ces terrains, pour un revenu finalement faible dans un budget communal. […] Une terre agricole, d’autant plus quand elle est gérée par un service public, peut avoir plein de missions. On pourrait la confier à un organisme tel que Terre-en-vue qui permettrait un accès plus facile à la terre à des agriculteurs ou de maraîchers, on pourrait favoriser le circuit-court, soustraire ces terres à la spéculation foncière ou encore trouver des partenariats avec notre école d’agriculture", énonce-t-il.

"L’objectif reste de remettre des terrains aux mains de ceux qui travaillent encore et plus particulièrement aux jeunes, en récupérant des terres qui profitent aux mêmes agriculteurs depuis des décennies. L’objectif de base de cette remise en ordre, c’est de mettre tout le monde sur un même pied", répond la première échevine Anne Pirson.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

La motivation parallèle est financière. Le collège voudrait réinvestir cet argent dans des fonds structurants, tels que pourraient l’être un hall de sport ou une piste de mobilité douce. Bref, créer de la valeur autrement sur le territoire et faire bénéficier cet argent à l’ensemble des citoyens. Action n’est pas de cet avis. "Même si elles ne rapportent pas beaucoup, les terres agricoles sont notre trésor de guerre. C’est aussi le trésor qui fait vivre une profession importante pour notre ville. Elles ne coûtent rien et ne demandent pas d’entretien. C’est une valeur refuge qui permet par exemple d’avoir des taux d’emprunt un peu plus bas. On ne comprend pas la stratégie derrière, on ne comprend pas où ça va s’arrêter", relève Frédérick Botin. Cette décision serait un mauvais signal envoyé aux agriculteurs locaux.

"On est dans des terres en cours de bail et pour lesquelles il existe un droit de préemption [NDLR: droit pour l’agriculteur d’acquérir ce bien en priorité]. Est-ce un signal que les agriculteurs doivent entendre, que la Ville peut décider même en cours de bail, de vendre ses terrains ?", continue-t-il.

Le collège se voulant rassurant promet que l’ambition n’est pas là. Le bourgmestre Frédéric Deville rappelle que ces terres resteront agricoles, qu’importe à qui elles reviendront. "Vous ne mesurez pas la portée que cette vente peut avoir. Qu’est-ce qu’il va advenir après ? On met le doigt dans un engrenage qui me paraît dangereux", clôture François Bouchat. L’opposition dans son ensemble rejette le point.