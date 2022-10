Le tourisme à Dinant innove, avec des QR codes pour visiter le village de Bouvignes

Ce parcours didactique et à la pointe de la technologie a pour objectif de dynamiser le tourisme dinantais. Une originalité qui a complètement séduit la Ville. La Maison Médiévale du Patrimoine Mosan s’est jointe à l’aventure et a fourni les documents nécessaires à la trame de chacune des histoires. Un délicieux mélange de réalité et de fiction. "L’enjeu c’est de mettre les gens dans l’immersion. Cette tension que l’on retrouve dans l’histoire des Archers, on ne peut que la ressentir sur place, visualiser les arbres et les murs sur lesquels ils se sont haussés et se sentir soi-même visés par la pointe de leurs flèches", raconte Helder Wasterlain, chef des opérations.

La pataphonie dans les oreilles

Dans le cahier des charges du projet, il s’agissait de travailler le plus possible avec des acteurs locaux. C’est donc tout naturellement que la maison de la pataphonie a été choisie pour envelopper l’atmosphère de leurs sonorités toutes particulières.

Olivier Gobert et Michel Rossi Mori ont composé les musiques en arrière-plan, une après-midi durant. "Helder avait une idée assez précise de l’ambiance qu’il voulait", note Michel. "La pataphonie, ce sont des instruments que l’on construit à partir d’objets. Il y a par exemple la contrebassine, la cousine de la contrebasse, qui est composée d’un manche de brosse, d’une bassine en plastique et d’une corde à linge. On joue avec les instruments à vents fait de tuyaux en PVC mais aussi du violon à clou", expose Olivier.

Le parcours est sans contrainte et chaque histoire peut être écoutée indépendamment des autres. "Le but c’est toujours que les gens restent le plus longtemps dans Dinant. Tout le monde a un smartphone maintenant. Ne pas être tenu à un parcours, c’est une grande liberté", appuie Thierry Marlier, de l’ADL. Si l’opération remporte le succès du public, d’autres panneaux pourraient voir le jour dans la commune. "Ce n’est en tout cas pas exclu", conclut Alain Rinchard, échevin en charge du Patrimoine historique.

En téléchargeant l’application Code Mémoire, le public peut visualiser l’emplacement de chacun des panneaux mais ne peut les écouter que sur place.