Deux voitures incendiées à Bossière/Saint-Gérard

Dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit, les pompiers de la zone Val de Sambre ont été requis au n°5 de la rue du Plançon à Bossière/Saint-Gérard pour un feu de voiture. Venus avec deux autos pompes et une citerne, ils ont eu affaire à deux voitures en feu stationnées devant la maison. Une Audi TT et une Nissan Qashqai brûlaient. Plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire les foyers. Les deux véhicules étaient côte à côte, l’un étant sous un carport. Les policiers de la zone Entre-Sambre-et-Meuse se sont chargés des constatations et une enquête est ouverte car l’origine du feu est très suspecte. Il semble que le feu ait été bouté volontairement à deux endroits différents sur les véhicules.