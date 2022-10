Les hommes du feu de la zone Val de Sambre dirigés par le sergent Romuald Demeure se sont rendus sur les lieux avec deux auto-pompes, une citerne et une auto-échelle. Un important dégagement de fumée provenait d’un feu couvant. Deux chiens ont été sortis du foyer sains et saufs. Les pompiers ont mis en action une lance à eau pour circonscrire le sinistre qui a malgré tout causé d’importants dégâts dans l’habitation, les lieux ont été copieusement ventilés pour évacuer les fumées. Deux équipes de police de la zone Samsom se sont rendues sur place pour les constatations d’usage. La cause du foyer est difficile à déterminer actuellement.