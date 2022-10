Une Audi A3 et une Volkswagen Sharan se dirigeant vers Wavre sont entrées en collision et ont terminé leurs courses dans un champ de betteraves longeant la route. Une ambulance et un véhicule de balisage des pompiers se sont rendus sur les lieux et une personne a été conduite en clinique.

Une équipe de la police de la route (WPR) de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage routier tandis que le dépanneur Cassart a enlevé les véhicules accidentés.