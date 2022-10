Les Houyetois peuvent participer à l’un de ces rendez-vous: maison communale de Houyet (19/10 à 20h), salle Aurore à Mesnil-Saint-Blaise (26/10 à 20h), salle Les Skassis de Wanlin (27/10 à 20h), salle des Maquets à Ver ou buvette du football de Ciergnon (09/11 à 20h), salle du Crévia de Hour ou église d’Hulsonniaux (16/11 à 20h), salle de Finnevaux (22/11 à 20h) et salle de l’Ermitage de Celles (30/11 à 20h).

Le PCDR permet à la Commune de décrocher des subsides tout en donnant la parole aux citoyens. Grâce à cet outil, Houyet, à mener à bien la création et l’aménagement d’une maison de village à Ver, un espace multisport à Custinne, la valorisation de la tour romane de Finnevaux, la construction de 6 logements à Houyet, la création d’un réseau de promenades balisées, l’aménagement d’une micro-centrale à Wanlin, la création d’une liaison lente entre Beauraing et Wanlin, la mise en place d’un groupe de travail pour favoriser la biodiversité et l’élaboration d’une charte de la convivialité.

En complément de ces réunions villageoises, une plateforme de consultation en ligne est proposée sur www.participation.frw.be. Des contacts peuvent être pris sur condroz@frw.be ou arnaud.saussez@houyet.be.