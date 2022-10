Stupéfiants en rue : pas d’impunité à Namur

Plusieurs dossiers liés à la vente de stupéfiants en rue dans la capitale wallonne ont été abordés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur. Le premier découlait d’un contrôle réalisé rue Godefroid le 19 décembre 2018 et qui visait la vente de cannabis à des mineurs. Dix jeunes ont été contrôlés et dans la foulée, des recoupements ont été effectués entre leurs téléphones et les caméras de surveillance de la ville de Namur. Ce vendredi, une peine de travail de 90 heures et 1 000 € d’amende ont été requis contre Cédric (prénom d’emprunt). Le tort de celui-ci ? Avoir mis en relation, en tant qu’intermédiaire, un dealer et un client potentiel. Ce dont ont attesté les données de son smartphone. Son avocat précise que le jeune ignorait qu’agir de la sorte était répréhensible, il plaide pour lui une peine de travail de 50 heures.