Le 30 mai dernier, les fonctionnaires technique et délégué ont refusé le permis unique sollicité par la société. Celle-ci a introduit un recours auprès du gouvernement wallon le 22 juin contre la décision de ces fonctionnaires.

Les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire ont, malgré tout, décidé, le 6 septembre, de considérer le recours comme recevable et donc d’accorder le permis unique. Le collège communal, avec l’accord unanime du conseil, va introduire un recours au conseil d’État, contre la décision ministérielle. Il a jusqu’au 6 novembre.

Le collège communal estime que la commune compte déjà suffisamment d’éoliennes et affirme avoir fait sa part dans la recherche des énergies renouvelables. De plus, nous explique l’échevine Écolo Nadia Marcolini, "nous sommes entourés d’éoliennes et une de plus aurait un impact sur le paysager".

Modifications budgétaires

Avant ce point et pendant plus d’une heure, on a parlé gros sous avec plusieurs modifications budgétaires.

L’échevin des finances Paul-Bernard Lesuisse a présenté les modifications budgétaires communales et a épinglé les différentes dépenses les plus importantes, à savoir plus d’un million pour le CPAS, plus de 500 000 pour la zone de police et 130 000 pour la zone de secours NAGE sur un montant avoisinant les 10 millions à l’ordinaire.

Marc Pierson (ALN) signale qu’entre la modification n° 2 et celle-ci, on a augmenté de 100 000 € rien que pour l’aménagement du cœur du village de Crupet. Autre augmentation pour le Vicigal. "Il faut éviter les effets d’annonce, poursuit le conseiller qui craint pour 2023, si on tient compte de l’engagement de personnel, des augmentations des dépenses énergétiques et des indexations à prévoir."

Le bourgmestre Jean-Luc Mosseray rappelle que "quand on a des projets, il faut les inscrire au budget, même si on ne les réalise pas".

Sans surprise vote majorité contre opposition, pour ces premières modifications.

Unanimité par contre pour les modifications budgétaires au CPAS sur un total de recettes et dépenses d’un montant de plus de six millions.