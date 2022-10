On ne coupera pas l’éclairage public

Sept voix pour le maintien de l’éclairage nocturne, à savoir les six membres du groupe ACOR, plus Roger Frippiat qui a rejoint la majorité il y a quelques mois. Six contre, à savoir trois conseillers ALN, Sébastien Humblet, Marc Pierson et Gaëlle Jacobs et les trois Écolos et deux abstentions ALN, Gilles Graindorge et Valéry Grégoire.

On peut donc écrire que par leur abstention, ce sont ces deux mandataires de l’opposition qui ont aidé le bourgmestre à faire passer son point de vue. Dans le groupe ALN, Maria Cristini était absente et Marielle Mercier a dû quitter la séance avant la fin de la réunion.