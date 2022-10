Le cimetière, miroir de la mémoire locale

Parmi ces personnes, on retrouve Sabrina Holodiline, agent au service Cimetières et Petit patrimoine. Lorsque la Cellule de gestion du patrimoine funéraire de la Région demande aux communes de répertorier ces tombes, elle est partante. Dans les critères à intégrer: les valeurs artistique, historique, architecturale ou sociale. Démarre alors un véritable travail de recherches, que ce soit dans les archives de L’État civil ou dans la mémoire des personnes plus âgées. "C’est comme une enquête".

Parmi les tombes les plus emblématiques, celle des personnes qui ont perdu la vie lors des deux guerres. Cela dévoile parfois, dans le cadre des recherches, une part de l’intime. "J’ai en mémoire, ce couple dont le mari est mort à la guerre alors que sa jeune épouse était enceinte. Elle ne s’est jamais remariée. L’âge des victimes de la guerre m’a aussi marquée. Beaucoup trop jeunes pour mourir," commente Sabrina Holodiline. Tout comme, dans un autre registre: la parcelle des étoiles, dédiée aux fœtus, au cimetière d’Évelette.

Étude sanitaire

Un appel à projets lancé par la Province a permis de pérenniser ce travail en travaillant sur les volets restauration et médiation. "Une étude sanitaire de 15 sépultures historiques a été réalisée en 2019, par Guillaume Rambaud, architecte de l’UNamur (groupe de recherches AcanthuM", explique-t-on. Celui-ci a indiqué les mesures à prendre afin de restaurer ou de préserver la sépulture. Avec l’aide financière de la Province, la concession du bourgmestre Albert Closset, bourgmestre d’Évelette de 1887 à 1889. (voir par ailleurs) a fait l’objet d’une restauration. La Province est également intervenue par l’entremise de son Service des musées et du patrimoine culturel, dans la rédaction de dépliants que l’on retrouve à l’entrée de chaque cimetière. Ceux-ci reprennent l’emplacement et l’histoire des sépultures de ces défunts qui ont marqué l’histoire locale depuis le XIXe. Un véritable miroir pour une localité où l’on retrouve des parallélismes étonnants avec la vie civile. L’occasion aussi de (re)découvrir les six cimetières de l’entité et leurs "perles" tant historiques qu’architecturales dans un environnement de plus en plus propice à la sérénité.