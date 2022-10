La spécialisation « bio » continue

Écolo comptait initialement interpeller la majorité sur les risques de disparition de la spécialisation « agriculture biologique » à Ciney. La médiatisation de son intervention à venir a modifié la donne. La conseillère Isabelle Metens a transformé son intervention en remerciements car le remue-ménage a fait en sorte que la section de l’enseignement provincial (supérieur) va subsister cette année. Et bien au-delà sans doute. Car dixit le député provincial en charge de l’Enseignement, Richard Fournaux (MR), de toute façon, à partir du moment où on avait accepté un seul inscrit, il fallait assurer la formation. De sept au début, on en est à dix, grâce à la mobilisation. À plus long terme, cependant, il faudra repenser ce créneau d’enseignement. Par exemple, en l’intégrant à la formation de base en Bac Agro. Et pourquoi pas déjà au niveau du secondaire de l’école d’agriculture, pense la conseillère Metens. Désormais, on a le temps de réfléchir. E.W.