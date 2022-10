Né en 1956, le prévenu a harcelé pendant plusieurs mois sa maîtresse suite à la fin de leur relation, entre 2017 et 2019. Il lui a par ailleurs subtilisé son titre de séjour. Le 9 février 2019 à Sambreville, il a brisé la fenêtre de sa porte avec un marteau. À l’arrivée de la police, il a pris la fuite avec son véhicule, lançant ainsi une course-poursuite l’ayant amené à circuler à près de 160 km/h, mettant de la sorte la vie des autres usagers et des policiers en danger. Le 3 décembre 2020, rue Godefroid à Namur, il a menacé une personne qui lui devait 15 € et qui se baladait avec ses enfants au moyen d’une masse et d’une machette.

Le ministère public réclame la confiscation du véhicule ayant servi à la prévention d’entrave méchante à la circulation mais ne retient pas celle de rébellion armée au moyen de la voiture. Une déchéance du droit de conduire d’un mois est requise, tout comme une peine ferme de 18 mois de prison. Le conseil du prévenu plaide une peine de travail pour ce dernier, Jugement le 18 novembre.