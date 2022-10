Lisogne (Dinant) : Quinze familles abonnées aux légumes de Philippe Gilbert (diapo)

Ce qui frappe l’homonyme d’un certain coureur cycliste remoucastrien "un nom lourd à porter mais c’est bientôt fini vu qu’il arrête sa carrière (rires) ", c’est la part dépensée par les ménages pour l’alimentaire. "On est passé de 30-40% à 15%. L’argent aujourd’hui passe principalement dans les vacances, les bagnoles, les GSM, etc. On se fait tous piéger par le système, j’étais dedans aussi. Je n’ai aucune prétention dans ce que je raconte, je ne veux pas être donneur de leçon. C’est mon constat à moi."

Il a fini par franchir un cap qui en a surpris plus d’un. "Dans les entreprises, avec la recherche de croissance, la pression, le bénéfice maximum, j’étais dans le moule. À un moment donné, j’ai eu un ras-le-bol. J’ai évitéle burn-out, mais de peu. Ce changement de vie, c’était tout un cheminement personnel."

Mètre par mètre

Le réseau Radis (qui soutient et développe la transition de la région dinantaise vers une alimentation bio et locale), dans lequel il est rentré au départ par curiosité, l’a convaincu de faire le grand saut. Aujourd’hui, il suit des cours de maraîchage bio à l’IFAPME de Dinant.

En parallèle, après un stage d’un an chez un maraîcher de Serinchamps, il poursuit son apprentissage à Lisogne où il exploite une parcelle d’un hectare au pied du château. "Le réseau Radis avait lancé un appel aux propriétaires de la région. J’ai fini par rencontrer Tanguy Van Outryve, le propriétaire du château, qui était prêt à mettre des terres à disposition. Après une nuit blanche, je me suis décidé..."

Pour établir les bases de la collaboration, Philippe a été conseillé par le réseau Terre-en-vue. "On a élaboré un commodat, une convention d’utilisation de la terre."

Le premier coup de pelle sur ce terrain riche (des moutons y broutaient), c’était en mars dernier. "Il a fallu creuser 250 m de tranchées pour enterrer toute l’irrigation et avoir de quoi alimenter toutes les parcelles. Les premiers travaux, je les ai réalisés au tracteur. Depuis, je fais tout à la grelinette ", précise Philippe qui n’a pas arrêté une minute ces derniers mois.

L’ex-ingénieur a commencé par planter des pois, des oignons, des échalotes, de l’ail, du topinambour. Aujourd’hui, sa culture s’est élargie. Des légumes en tout genre s’y multiplient et évoluent en fonction des saisons. "J’ai avancé mètre par mètre le plus vite possible. Mais je suis tout seul, cela aura ses limites."

Un jeu de confiance

Philippe commercialise ses légumes d’une manière plutôt originale. "J’ai essayé de trouver une façon de me démarquer des paniers classiques que les gens n’apprécient pas toujours. Ils se plaignent d’avoir souvent les mêmes produits, des légumes qu’ils n’aiment pas ou qu’ils n’ont pas envie de manger cette semaine-là."

Avec sa formule, les clients repartent avec les plantes potagères qu’ils souhaitent. "Je n’impose pas, ils choisissent ce qu’ils veulent, mais aussi, dans la mesure du raisonnable, la quantité qu’ils désirent. C’est tout un jeu de confiance avec les familles."

Philippe Gilbert prend des risques. D’autant que ses tarifs sont attractifs (225 €/adulte pour un an de légumes et 50€/enfant de moins de 12 ans). "C’est très bon marché, très généreux car j’estime que je suis toujours en apprentissage. Fin 2023, je verrai quelle formule commerciale j’adopte."

Actuellement, quinze familles (25 adultes et 6 enfants) des villages voisins sont abonnées à ses légumes. "Je m’arrête là pour le moment, sinon cela va générer trop de frustration."

Via un email, les clients sont invités à réserver les légumes souhaités et à venir les retirer lors d’une permanence le mercredi et/ou le vendredi.

Le nouveau job de Philippe Gilbert, c’est du 12 heures par jour, 7 jours sur 7. "Le plus fou, c’est de ne pas avoir une minute pour se relâcher. Au niveau du mental, c’est lourd. Dans une exploitation comme ici, on est toujours en retard sur tout. Mais là, ça suit bien, je suis assez content. Je ne voudrais pas revenir en arrière."

Soupe dans les écoles Outre les particuliers, Philippe Gilbert fournit aussi le réseau Radis (20 kg de légumes par semaine) qui fait des soupes pour les écoles. Il fournit également deux épiceries (3 Petits Poids à Yvoir et l’épicerie des Massennes et Awagne).

Recettes Le truc de Philippe : les légumes oubiés (comme les pourpiers d’été), les associations improbables, etc. Lors de chaque envoi pour passer commande, il joint une recette. "Ça me remotive à cuisiner et à cuisiner plus de légumes de saison et moins de viande ", confie ce papa, convaincu par le projet du maraîcher. "

Rebelle et nourricière Amarantes.Bio, C’est le nom du projet de Philippe Gilbert. "L’amarente, c’est une plante nourricière en Amérique du Sud, consiédére comme une herbe envahissante en Europe. C’est aussi une plante qui résite aux glyphosates. Elle est donc rebelle. C’etait tout un symbole pour moi."

Intéressé ? Si "l’abonnement" pour cette année est arrêté, il est possible de se manifester auprès de Philippe Gibert pour l’année 2023. 0492/94 92 71 info@amarente.bio