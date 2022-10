Anhée-Dinant: "Les Amazones", une comédie de moeurs où le langage se lâche

Lorsque deux hommes, dont un trentenaire, entrent dans la danse, le trio frétille. "En quelque sorte, ce sont trois invendues sur le marché qui se jettent sur le jeune en question…" Elle précise: "C’est une comédie de mœurs, où le langage se lâche."

Le tempo de la pièce est soutenu, avec de nombreux changements de costumes. "Pour éviter qu’il y ait trop de noir, nous avons eu l’idée d’incorporer entre les scènes un personnage, incarné par Michel Delaunoy, pour refaire une mise en place, ramasser les verres, etc."

La pièce est en préparation depuis juin dernier. "On s’y est mis lentement. Je souhaitais qu’on effectue une lecture attentive du texte de Jean-Marie Chevret (écrit en 2003). On s’est vu plusieurs fois pour lire et bien intégrer le rythme vu la rapidité des répliques. On répète réellement depuis fin août."

Tarif inchangé, fous rires indexés

La troupe La Parenthèse compte une quinzaine de membres. Dans le cadre de cette nouvelle pièce, ils ne seront que cinq comédiens sur scène. "Certains souhaitaient se mettre en sommeil. D’autres se retrouvent dans d’autres tâches. Car il n’y a pas que le jeu. Il faut aussi gérer le décor, la régie, le bar, le caterin g, etc."

Une des comédiennes sera, elle, planquée en coulisse, pour souffler. "J’insiste auprès des comédiens pour que chacun endosse au moins une fois cet habit-là, occupe le poste d’aide-mémoire. Cela permet de s’arrêter, de porter un autre regard sur l’autre, lorsque les yeux se perdent et qu’on sent que la mémoire va flancher." Cette fois, c’est Karine Jourdan qui s’y colle. "Elle fait ça extrêmement bien, elle est très attentive. C’est un rôle essentiel."

La pièce se veut drôle. Et ça fait du bien. "C’est difficile d’établir une programmation culturelle. Lorsqu’on sonde un peu le public, on constate que les gens souhaitent une soirée pour rire parce qu’ils en ont marre."

Monique Saelens termine: "Les places restent au même prix. On aime dire que le tarif est inchangé et que les fous rires sont indexés. On rit déjà beaucoup entre nous au moment des répétitions. C’est de bon augure."

Les Amazones (avec Monique Saelens, Maggy Ancion, Nathalie Jacquet, Laurent Petrisot et Guillaume Buscot) à la Maison de la ruralité à Bioul les 11, 12, 25 et 26 novembre et au centre culturel de Dinant le 3 décembre. 10€/adulte, 6€/8-16 ans. Infos et réservations: 0473/251.958.