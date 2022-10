Zoning de Suarlée: « Des détails qui risquent de nous pourrir la vie »

« La vue sera horrible »

Pour le comité, le dossier comporte des zones d’ombre. Au sens propre. "Le terrain est en pente. Du côté de la N4, il y a un plateau de 6,5 m. C’est là qu’il y aura le Déma. Au total, on va donc se retrouver avec un mur de près de 13 m de haut qui va clairement diminuer l’ensoleillement de nos maisons. On va perdre de la lumière. Et les panneaux solaires, pour ceux qui en ont, vont perdre de leur rendement. Il était pourtant précisé dans le schéma d’orientation local qu’il n’y aurait pas de modification du relief", explique un des habitants du quartier qui jouxte le site. Et un autre de pester: "Ce schéma d’orientation local a été réalisé, il y a 3 ans et il y a déjà des dérogations." Selon eux, les visuels qui nourrissent le dossier éludent également la vue qu’auront les riverains qui vivent du côté de la Nationale 4. "Les projections présentent bien mais il n’y a pas la vue que l’on aura depuis nos jardins. Une vue horrible."

Eaux: « Une station de pompage saturée »

À la perte de lumière, considérée comme la principale pierre d’achoppement du dossier, s’ajoutent d’autres craintes. Elles sont liées, entre autres, à la récupération des eaux usées. "L’étude fait état de relevés qui couvrent plusieurs années mais on ne tient pas compte de l’épisode des inondations vécu l’an dernier et qui, selon les climatologues, est amené à devenir de plus en plus fréquent. Dans un ancien rapport de l’Inasep, on lit que la station de pompage à laquelle sera raccordé le site est déjà à saturation."

McDo, Intermarché, etc.: la peur des nuisances

Les citoyens mobilisés redoutent encore les éventuelles nuisances que pourraient générer certaines activités commerciales présentes sur le site. "Le schéma d’orientation local ne permettait pas l’implantation de commerces d’alimentation. Il n’était également question que de commerces qui ouvrent en journée. Or, un McDonald, ça fonctionne aussi en soirée, voire en début de nuit. On le voit déjà avec le Quick de Belgrade, censé fermer à 23h mais dont le drive-in ouvre parfois jusqu’à 1h du matin. Il est fréquenté par les fêtards qui vont au Flagrant Délire (NDLR la discothèque toute proche)", confie l’un de nos interlocuteurs qui se questionne encore sur les problèmes de mobilité, de sécurité et de propreté que pourrait causer l’arrivée du fast-food à deux pas de chez lui. Des craintes amplifiées par la création d’une connexion piétonne qui reliera le quartier résidentiel au zoning. "Au départ, on était favorables mais on n’en veut plus. Il n’y aura aucun contrôle social. Ce sera donc un endroit propice aux déchets, aux crottes de chien voire au commerce de drogue."

Et le petit groupe d’opposants d’évoquer également les désagréments sonores. Là, c’est plutôt le déménagement du Carrefour de Belgrade et sa mutation en Intermarché, qui fait débat. "Ces enseignes utilisent un système de ventilation particulièrement bruyant. Lorsque la poste avait son siège à Belgrade, on entendait déjà le bruit de la soufflerie alors que nous étions à 750 m. Ici, il y a aussi les unités frigorifiques et le déchargement des camions avec leur BIP de recul."

Les riverains de Suarlée espèrent que les autorités tiendront compte de leurs doléances. Dans l’ordre de la procédure, il revêt désormais au collège communal de rendre un avis sur le projet. Dans la foulée, le fonctionnaire délégué de la Région délivrera ou non l’autorisation de construire.