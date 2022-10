Namur: un ouvrier non-déclaré et électrocuté

Le propriétaire du bâtiment, la soixantaine et commanditaire de ces travaux, devait répondre le 14 septembre dernier d’absence de dimona pour les 4 personnes, de coups et blessures involontaires et du fait d’avoir fait réaliser des travaux à côté d’une installation électrique non-conforme. Si des témoins disent qu’il était présent à moment de l’accident, il déclarait lors de l’audience qu’il était rentré alors que celui-ci venait de se produire. "Je ne sais pas ce qu’il s’est vraiment passé. Il avait déjà des problèmes de cœur et avait bu beaucoup les jours avant l’accident."

L’auditorat du travail réclamait une amende de 19 600 €, sans s’opposer à un sursis partiel. L’avocat du prévenu plaidait l’acquittement de son client pour la prévention de coups et blessures involontaires. Le sursis total pour l’amende requise était plaidé pour la prévention d’absence de dimona, reconnue.

Le juge Depasse a estimé les trois préventions établies. Le prévenu est condamné à une amende de 19 200 € assortie d’un sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède 6 400 €. L’homme devra par ailleurs mettre son immeuble aux normes.