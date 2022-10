Namur, commune du commerce équitable

C’est en présence de représentants du secteur que les échevines Stéphanie Scailquin et Charlotte Mouget ont dévoilé la plaque symbolisant le travail mis en place depuis 10 ans dans la sensibilisation et l’accessibilité aux produits issus du marché équitable. Lors de cette cérémonie, l’accent a été mis sur le fait que les citoyens et citoyennes font de plus en plus attention à la provenance des produits qu’ils achètent, à la façon dont ces produits sont fabriqués et acheminés. Le commerce équitable garantit les droits fondamentaux aux producteurs et productrices, notamment celui d’une rémunération juste. Il assure aussi des modes de production et de culture durables et éco-responsable. L’ensemble des partenaires comme les 40 entreprises, commerces ou HoReCa ainsi que les écoles, les organisations et associations participantes ont été chaleureusement remerciées.