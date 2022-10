Manifestation des enseignants ce jeudi 13 octobre 2022 à Namur : des perturbations à prévoir sur le réseau TEC

Des perturbations sont donc à prévoir durant une partie de la journée. L’arrivée des nombreux manifestants est prévue à la Gare de Namur à partir de 9h00.

La circulation des véhicules et des bus TEC sera ralentie ou interrompue le temps du passage du cortège entre 11h et 13h. La circulation sera interdite rue des Bourgeois entre 08h et 14h. La circulation sera interdite Place Saint-Aubain et ses voies d’accès entre 10h et 14h

Le stationnement des véhicules sera interdit rue des Bourgeois entre 08h et 14h et Place Saint-Aubain entre 10h et 14h.

La liste reprenant les lignes de bus affectées est disponible sur www.letec.be.