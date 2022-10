Frissons, balades aux flambeaux et dégustations à la citadelle de Namur

Halloween

Le CAC propose une nouvelle balade théâtralisée autour d’Halloween, du samedi 29 au lundi 31 octobre : Les petits meurtres à la citadelle. "Il s’agit d’un scénario original inspiré de la série télévisée les petits meurtres d’Agatha Christie et du conte Blanche Neige et les sept nains", commente Christine Laverdure, directrice du CAC. Le site de la citadelle est cette fois le théâtre d’une enquête, après la découverte du corps inanimé de Blanche de Namur dans sa boutique de friandises favorites. Qui lui en veut et pourquoi ? Le commissaire Laportière et la journaliste Edith Orial tenteront de résoudre l’énigme. La distribution est composée de membres du personnel de la citadelle et de comédiens professionnels. Les deux personnages principaux sont ainsi respectivement campés par Jean-Christophe Demeuse, guide touristique, et Laura Noël, comédienne namuroise diplômée du conservatoire royal de Bruxelles. Six balades seront programmées tous les jours (à 11 h, 13 h, 17 h, 19h et 21 h). Il ne reste qu’une centaine de places sur les 700 disponibles.

Infos: 081/247 370 – www.citadelle.namur.be. PAF: 17 € (adultes). 8 € (enfants de 6 à 18 ans). À partir de 8 ans.

Trois balades aux flambeaux

Autres traditionnelles du calendrier: les balades théâtralisées aux flambeaux. Trois rendez-vous sont à épingler. Les vendredi 18 et samedi 19 novembre (à 18 h 30 et 21 h), c’est un voyage dans l’histoire de la citadelle de Jean 1er à George Hobé qui est proposé. Un guide un peu spépieux croisera sur sa route huit personnages qui ont fait la renommée du site. Le tout agrémenté de dégustations.

Les 16 et 17 décembre (à 18 h 30 et 21 h), Djosef et Françwès, personnages créés par le dessinateur namurois Jean Legrand, emmènent les visiteurs dans un tour du site humoristique en lien avec l’histoire brassicole de Namur.

Les vendredi 10 et samedi 11 février 2023, à l’occasion du retour du salon des vignerons (lire ci-dessous), le CAC a concocté une balade dans le thème, intitulée Un siège bien arrosé. Elle évoque la rencontre de deux architectes militaires du fort, Coehoorn et Vauban. "L’un aime creuser, l’autre aime tirer mais ils ont un point en commun: ils aiment tous les deux boire un coup", plaisante Christine Laverdure.

Départ du centre du visiteur de Terra Nova. PAF 15 € (adultes) ; 7 € (enfants). Gratuit en dessous de 6 ans. Réservations obligatoires jusqu’à la veille de l’activité à 14 h: www.citadelle.namur.be