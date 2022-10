Dinant: dix mois de chantier sous les voies

Il s’agit de créer un passage (piétons) sous les voies de l’ancien passage à niveau (condamné depuis le coup d’eau de juillet 2021) entre la rue Sodar et la rue de Philippeville, au pied du charreau de Bonsecours (qui mène notamment au collège Notre-Dame de Bellevue).

Ce ne sera pas une mince affaire, car il n’est pas possible, comme on l’a fait ailleurs, de glisser une structure préfabriquée sous les rails. Les lieux sont trop étriqués, il n’est pas possible d’y manœuvrer de très gros engins de chantier.

Les ingénieurs d’Infrabel cogitent, on en saura déjà davantage sur les solutions trouvées d’ici quelques jours. De ces solutions dépendront les mesures de circulation, sachant que le trafic ferroviaire, lui, ne sera interrompu à aucun moment. Quant au charroi automobile, on verra. C’est à l’étude et ce sera en fonction de ce qui est écrit plus haut. Cela se jouera entre la circulation alternée, la fermeture de nuit, la fermeture totale quelques jours… ou un mix de tout cela. Mais il y aura évidemment quelques nuisances, la fin du chantier n’étant pas attendue avant l’été 2023. Enfin, cette partie du chantier. Il s’agira ensuite de réaliser une passerelle d’accès aux quais de la gare toute proche, qui desservira aussi le charreau vers Bellevue et le quartier de Wespin.

La gare et ses environs sont en travaux pour un bon moment. En attendant la suite, une passerelle provisoire (en métal) a été montée pour passer au-dessus des voies, entre les rues Sodar et de Philippeville. Elle est utilisée par de nombreux élèves de Bellevue. Heureusement, ils sont jeunes, car les escaliers sont raides. La future passerelle (définitive), au niveau de la gare, sera quant à elle adaptée aux moins mobiles.