Des défis technologiques

L’outil est issu d’un travail laborieux effectué par une équipe interdisciplinaire, intergénérationnelle (profils académiques, post-doctorants et étudiants) et incluant des entendants et des sourds pour lequel de nombreux défis ont été relevés, tant sur le plan linguistique (conception et alimentation du corpus) qu’informatique. « Il a nécessité un travail d’ingénierie Web pour créer une plateforme performante et fluide d’utilisation, détaille Anthony Cleve. On a aussi fait appel à notre expertise et aux dernières avancées en matière d’apprentissage automatique (machine-learning) et d’intelligence artificielle ainsi que d’interaction humain-machine et de data engineering pour arriver à ce résultat totalement pionnier. » Il est accessible gratuitement https ://dico.corpus-lsfb.be.