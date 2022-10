Beauraing: des ainés motivés au cours de gymnastique

Le groupe accueilli est plutôt hétérogène: l’aînée du groupe a 93 ans et la plus jeune a un peu plus de 60 ans. Certaines personnes souffrant de maladie sont également de la partie. Au programme du cours: des exercices pour se maintenir en forme.

Les cours proposent de la musculation, des assouplissements, de l’équilibre, de la coordination…