Beauraing: autour de la table, les langues se délient

Des jeunes convoités

Si tout roule aux différentes tables, il y a tout de même un regret: la présence d’un jeune public. "Ils viennent une fois et puis on ne les revoit plus", regrette une participante. Il est vrai que les personnes qui sont là pour échanger sont majoritairement des personnes qui ont déjà un bagage de vie derrière eux. Les sujets de conversation ne semblent pas aux goûts des plus jeunes. Ne désespérant pas de voir les jeunes débarquer, l’événement reste tout de même fixé le mercredi après-midi.

Aux différentes tables, les participants se rendent également compte que les jeunes ne sont pas des clients potentiels du wallon. Mais elle est encore très appréciée par les anciens. "Je viens ici pour nourrir mes connaissances, explique une participante. Je suis de Winenne et j’ai été bercée par le wallon dans ma jeunesse et puis plus du tout. Ça me fait plaisir de reparler cette langue."

Au moins deux

Ces tables de langue sont ouvertes à tous. Il n’est demandé aucuns frais d’inscription. Une seule obligation: prendre une consommation à la buvette du centre culturel. Une sorte de participation pour les frais engagés pour que cette initiative puisse être hébergée dans un local du centre.

Dernier élément important: toutes les langues sont invitées mais pour ouvrir une table, il faut au minimum deux personnes dont l’une peut diriger les échanges.