Au CPAS de Namur, on « fristouille » désormais en un seul endroit (vidéo)

Les nouvelles infrastructures se déploient sur plus de 1000 m2 et l’organisation en liaison froide permet une chaîne de conservation optimale. "Pour l’instant, on peut aller jusqu’à du J + 3 mais l’acquisition d’une nouvelle machine permettra le J + 4", ajoute le mandataire communal. Et de préciser que chaque maison de repos conserve une cuisine qui lui est propre afin de réchauffer les plats livrés.

À terme, ce sont près de 2 500 repas qui seront confectionnés quotidiennement à Erpent. Le rythme de croisière sera atteint dès la rentrée prochaine quand les élèves fréquentant l’enseignement communal disposeront, à leur tour, des mets préparés dans la cuisine centrale de la Closière. "Il n’y aura toutefois pas d’exclusivité dans les réseaux", ajoute le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés). La preuve ? Le collège Notre-Dame de la Paix, voisin direct de l’établissement, fait appel aux cuistots de la Closière pour une quarantaine de repas à destination des élèves de sa section primaire. Le maternel devrait suivre, dans la foulée. Et le mayeur d’ajouter que l’outil dispose d’une "force de frappe qui s’étend bien au-delà des frontières de notre territoire". La liste des partenaires pourrait donc s’étoffer à l’avenir.

Deux radis espérés d’ici juin 2023

Outre les avantages logistiques de la cuisine centrale, l’objectif est avant tout "d’œuvrer pour la promotion d’une alimentation saine, de qualité, ancrée dans son territoire et écologiquement responsable", appuie le président du CPAS. Elle doit permettre à Namur de renforcer son engagement dans l’initiative "cantines durables" du programme européen Green Deal. "Les aliments travaillés ici seront au maximum issus de producteurs locaux", ajoute Philippe Noël.

La dimension pleinement écoresponsable des repas, et leur qualité, devrait permettre à Namur de faire son entrée dans la labellisation du Green Deal et d’obtenir deux radis (sur une échelle de trois). "À ce jour, 13 des 20 critères pour l’obtention du premier sont tout à fait acquis, et les autres critères sont en cours d’acquisition", dit le président du CPAS.

Le Conseil de l’action sociale namuroise a sorti 2 millions€ de ses caisses pour concrétiser cette cuisine centrale, imaginée en 2015, déjà. Ça fait beaucoup de radis.