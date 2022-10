Pas question d’abandonner les billets !

Si l’E-orno vise surtout à faciliter les paiements, diminuer la gestion d’argent liquide et toucher une population plus large, jeune et connectée, son ambition n’est pas pour autant de renoncer aux billets. « Que du contraire », insiste Jean-Philippe Habran, coadministrateur de l’ASBL Orno. « Notre objectif à long terme n’est pas non plus de créer des terminaux de paiement avec cartes. L’idée est justement de s’affranchir de ces réseaux classiques. » Cependant, lors d’une réunion d’information sur l’E-orno, qui s’est tenue ce jeudi 6 octobre, le président de l’Union des Indépendants de Gembloux, François Nicolas, a fait remarquer que certains magasins du centre-ville ne captaient pas le réseau 4G. L’utilisation de l’application s’avère donc compliquée pour eux. « Un lecteur ne nécessitant aucune connexion Internet aurait peut-être été plus facile », a-t-il souligné. M.R.