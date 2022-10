Onhaye : un effondrement dans la vallée de la Molignée… aux lourdes conséquences

Une portion du RAVeL Molignée est fermée depuis un peu plus d’une semaine. Pour cause d’éboulement, survenu à l’entrée d’un tunnel situé à environ deux kilomètres en aval de Falaën Gare. Les Draisines de la Molignée sont également impactées par cet incident. Le trajet entre Warnant et Falaën n’est plus accessible, sur 4 km. Il reste les 3 km entre Falaën et Maredsous. Soit pas grand-chose, constate le fondateur des draisines, Paul Arnould. Il espère que la Région wallonne réparera au plus vite le dessus d’arche écroulé.