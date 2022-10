À Somme-Leuze, on n'oublie pas le maréchal des logis Michat

Il y a vingt-cinq ans, le gendarme et 1er maréchal des logis Henri Michat était tué, en intervention, à Hogne, par un forcené. Il laissait une épouse et trois filles dont une, Pascaline, a rendu un bel hommage à son papa, à l’occasion de la manifestation du souvenir qui s’est déroulée à l’ancienne brigade de Somme-Leuze et au cimetière de Petite Somme.