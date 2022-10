« Les Fauchés », un groupe Facebook pour rassembler ceux qui doivent mendier pour payer leurs factures

Comment est né ce concept de groupe Facebook « Les Fauchés » ?

Aurélie: C’est venu un soir en discutant tous les deux. On cherchait une manière d’agir par rapport à la crise énergétique et dans ce qui existe on ne trouvait rien qui nous corresponde.

C’est votre situation personnelle ou professionnelle qui vous a sensibilisés à cette problématique ?

Aurélie: les deux. On a fait le constat qu’en ce moment les gens qui ont un emploi mais qui n’arrivent plus à payer leurs charges ou à faire leurs courses sont de plus en plus nombreux et pensent souvent être des cas isolés. On est dans cette situation de devoir choisir entre donner à manger à nos enfants ou chauffer la maison et notre première envie est de fédérer ceux qui sont dans la même galère.

Michaël: sur un plan professionnel, je suis sur le point d’ouvrir une maison médicale et à quelques semaines de l’échéance on doit revoir tout le business plan parce que nos charges ont triplé voire quadruplé. En plus, comme on a un souci avec la chaudière donc on va devoir démarrer avec des chauffages électriques, je vous laisse imaginer…

Quel est le message que vous voulez faire passer ? Vous vous adressez aux politiques ?

Aurélie: le message c’est qu’il n’est pas normal que des gens en arrivent à devoir mendier pour s’assurer leurs droits fondamentaux. Et ils sont de plus en plus nombreux dans le cas. Oui on s’adresse aux politiques même si on ne veut pas les crucifier.

Michaël: Ce qu’on veut leur dire c’est que les choses doivent changer en profondeur. Les aides mazout et ce genre de mesures, c’est bien gentil, mais ce sont des gouttes d’eau dans l’océan.

C’est en raison de la présence du parlement wallon que vous avez choisi Namur comme lieu d’une première action ?

Aurélie: symboliquement, c’est un élément, mais ce n’est pas la seule raison. On a réalisé des sondages sur le groupe aussi et c’est la ville qui ressortait le plus dans les propositions. Et la place d’Armes, symboliquement c’est bien aussi.

Michaël: On a aussi choisi le lieu et le moment de l’action pour avoir quelque chose de familial, de positif, qui rassemble du monde et pas qui divise.

Vous insistez fort dans la présentation du groupe sur ces notions de pacifisme, d’optimisme. En quoi est-ce important ?

Aurélie: C’est ce qui nous correspond. On n’a pas envie d’organiser des actions qui mettent les gens en opposition. Bloquer un carrefour, empêcher les autres d’aller travailler alors que c’est déjà tellement compliqué pour tout le monde en ce moment, ce n’est pas ce qu’on recherche.

Michaël: On veut plutôt sensibiliser les gens aux problèmes des uns et des autres plutôt que de générer des conflits. C’est pour ça que pour la suite de ce qu’on appelle « la tournée des Fauchés » qui ne fait que démarrer à Namur, on pense à des actions ciblées pour alerter sur la situation des commerçants qui croulent, par exemple.

Par rapport aux gilets jaunes, même si vous militez aussi par rapport à la crise énergétique, vous avez une approche différente, donc ?

Aurélie: on respecte évidemment leur combat mais nous on ne le sent pas de bloquer des routes ou ce genre de choses.

Michaël: On veut vraiment que l’action sur la place d’Armes se passe calmement. On ne veut pas de dérapage. L’idée ce n’est pas d’aller balancer des pavés dans des vitrines, c’est tout le contraire. Sur le groupe Facebook, on filtre aussi: on ne veut pas de messages haineux. On a déjà éjectés des gens de la page pour ça.

Vous attendez du monde pour ce premier rendez-vous ?

Aurélie: On espère, bien sûr, mais c’est difficile à dire. Ce sera aussi l’occasion, peut-être, de joindre d’autres familles à notre cause. Il y aura un côté symbolique et visuel. Des familles qui s’assoient pour mendier, ça devrait attirer l’attention.

Infos sur la page Facebook « Les Fauchés ». L’action se tiendra le 23 octobre à 14h sur la place d’Armes, à Namur