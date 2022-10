Le festivalier « nature » prendra le téléphérique

Voilà donc le FINN recentré dans l’ancienne Maison de la culture de Namur et, dans la foulée, géographiquement recomposé en deux quartiers généraux. Le Delta, côté fleuve, et l’espace Terra Nova, côté citadelle. Le festival devrait y gagner en fluidité d’accès, ces deux pôles n’étant désormais plus séparés l’un de l’autre que par une agréable promenade suspendue en téléphérique.

À la faveur de cette évolution, cette 28e édition promet un grand cru, grâce à une nouvelle équipe au taquet, "une programmation de films toujours aussi impressionnante et une incroyable sélection de photos", indique Natalia Grega, coordinatrice de ce grand banquet d’émotions célébrant le spectacle fascinant de la nature, à une époque où celle-ci n’a jamais semblé aussi menacée, notamment par le réchauffement climatique et la perte progressive de biodiversité.

Chaque année, le FINN, en partageant la nature en grand format, à travers des films et des photos, cherche à émouvoir, ce qu’il réussit très bien depuis le début, pour faire passer en filigrane le message, plus brûlant que jamais, qu’il faut protéger la nature, chacun à son niveau. Et, incidemment, que si la prédation des ressources naturelles ne cesse pas, ces belles projections s’arrêteront un jour.

Ceux qui contribuent à la grande popularité du FINN, ce sont les photographes et vidéastes amateurs, des passionnés rompus aux affûts qui s’immergent corps et âme dans leur sujet. Sur 355 films amateurs reçus, contre 279 en 2021, 14 seront projetés lors d’une soirée de gala (le 15 octobre, à 20 h), toujours fantastique par sa puissance à nous faire voyager dans l’intimité d’une espèce animale proche de chez nous.

35 000 visiteurs

Les cinéastes professionnels qui arpentent le vaste monde avec de gros moyens participent avec une égale passion à la notoriété du FINN.

La sélection de 2022 propose un tour du monde, de la savane africaine au Yukon, ce territoire du grand nord canadien, en passant par le pays de Galles. Et, multithématique, elle fait comme toujours le grand écart dans son bestiaire, sans distinction de tailles et d’espèces. Les uns content de belles histoires autour des gorilles et des cachalots. Les autres ont infiltré de leurs caméras les royaumes des fourmis et des abeilles. Un audacieux, moins voyageur, a réussi l’exploit de sortir de son invisibilité le peuple lilliputien du potager et un autre a encore tressé une couronne de lauriers à l’élégance du loup. Impossible d’être exhaustif.

Le FINN déclinera ses trésors filmés du 14 au 23 octobre et attend pas moins de 35 000 visiteurs, ce qui est phénoménal pour un festival parti du simple désir d’un Namurois, Philippe Taminiaux, de dérouler dans un même faisceau de lumière des heures d’aventures et d’actions secrètes jusque-là endormies dans les armoires.

Que l’on assiste à un thriller au jardin ou à une parade nuptiale dans la rosée d’un sous-bois ardennais. Qu’un film lève le rideau sur une ténébreuse forêt de Belgique et nous fasse ressentir à la fois son insondable majesté et notre petitesse. Qu’un autre nous révèle que la nature ne se résume pas à une cruelle course-poursuite entre des prédateurs et leurs proies. Qu’elle peut recéler de la tendresse et nous rappeler à notre vulnérabilité. Que son génie et sa poésie sont sans limites et qu’elle pourrait nous faire payer cher notre irrespect à son égard. Dans tous les cas, ce cinéma est grandiose et émerveillant.

Le 28e Festival international nature Namur, du vendredi 14 au dimanche 23 octobre. Delta et citadelle. Pour la billetterie et les tarifs, naviguer sur le site

www.festivalnaturenamur.be